Гладков раскрыл подробности состояния ранено из Шебекино

В Шебекино зафиксировано десять прилетов. Ранение получил охранник одного из промышленных предприятий, сообщил глава региона.

«Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», -написал Гладков в своем Telegram-канале 6 января.



В результате обстрелов украинской стороны в Шебекино пострадали объекты на трех промышленных предприятиях, два автомобиля, линии электропередачи и теплотрасса.



Аварийные службы уже ликвидировали последствия.

Также в Шебекинском округе украинская сторона из миномета обстреляла село Муром. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

После работы системы ПВО от 4 января в поселке Разумное Белгородского района пострадали 12 частных домовладений, один многоквартирный дом, , производственное помещение, автомобили. Частные дома и машины попали под обстрел в Беловском сельском поселении и в поселке Октябрьский, сообщил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что шесть пострадавших из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ выписали из больниц 5 января. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



