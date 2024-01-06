Гладков раскрыл подробности состояния ранено из Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о состоянии мужчины, раненого накануне в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино. Также рассказал подробности обстрелов белгородских районов.
В Шебекино зафиксировано десять прилетов. Ранение получил охранник одного из промышленных предприятий, сообщил глава региона.
«Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», -написал Гладков в своем Telegram-канале 6 января.
В результате обстрелов украинской стороны в Шебекино пострадали объекты на трех промышленных предприятиях, два автомобиля, линии электропередачи и теплотрасса.
Аварийные службы уже ликвидировали последствия.
Также в Шебекинском округе украинская сторона из миномета обстреляла село Муром. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
После работы системы ПВО от 4 января в поселке Разумное Белгородского района пострадали 12 частных домовладений, один многоквартирный дом, , производственное помещение, автомобили. Частные дома и машины попали под обстрел в Беловском сельском поселении и в поселке Октябрьский, сообщил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что шесть пострадавших из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ выписали из больниц 5 января. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru