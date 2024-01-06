В Белгороде возобновят курсы по срочной доврачебной помощи

Курсы по оказанию срочной доврачебной помощи возобновят в Белгороде по просьбам жителей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Как отметил губернатор, накануне провели первые такие курсы на базе Центра молодежных инициатив, кроме того, почти два года обучение ведут на базе центра медицины катастроф.

«Но понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряженная. Поэтому с сегодняшнего дня Центр молодежных инициатив (ЦМИ), культурный центр "Октябрь" в парке Ленина и поликлиника №6 - те места, где будут организованы для всех желающих курсы экстренной доврачебной помощи», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил в соцсетях министр здравоохранения региона Андрей Иконников, занятия будут вести сотрудники скорой помощи области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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