СМИ: атака на Белгородскую область может стать большой проблемой для Зеленского

Иностранная пресса активно комментирует нападение украинских диверсантов на села в Белгородской области, указывая, что это очень сомнительная затея Киева, сообщает «РЕН ТВ».

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела погранперехода в Белгородской области

Как считает корреспондент BBC Фрэнк Гарднер, атака может стать большой проблемой для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку любые удары по территории России заставляют нервничать НАТО и западных лидеров, которые поддерживают и снабжают оружием Киев.

Как заявили обозреватели агентства Reuters, эта атака была не просто связана с Украиной, а напрямую координировалась и готовилась ВСУ. Главной целью нападения называется попытка заставить Россию оттянуть силы на другой фронт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который заявил о наличии вопросов к Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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