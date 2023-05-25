СМИ: атака на Белгородскую область может стать большой проблемой для Зеленского

Как считает корреспондент BBC Фрэнк Гарднер, атака может стать большой проблемой для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку любые удары по территории России заставляют нервничать НАТО и западных лидеров, которые поддерживают и снабжают оружием Киев.

Как заявили обозреватели агентства Reuters, эта атака была не просто связана с Украиной, а напрямую координировалась и готовилась ВСУ. Главной целью нападения называется попытка заставить Россию оттянуть силы на другой фронт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который заявил о наличии вопросов к Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

