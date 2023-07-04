Гладков оценил стоимость восстановления инфраструктуры Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сумму, которая потребуется для ремонта инфраструктуры, пострадавшей в результате обстрелов со стороны Украины, пишет РИА Новости.

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 129 снарядов по Белгородской области

По словам главы региона, на восстановление жилья и предприятий нужно 15 миллиардов рублей, социальных объектов - пять.

Губернатор уточнил, что полностью разрушено пять многоквартирных и 81 частный дом. Более 1,2 тысячи зданий и квартир требуют ремонта, сказал Гладков на заседании генсовета «Единой России».

Губернатор Белгородской области ранее отстранил от должности своего заместителя Константина Полежаева за систематическое невыполнение обязанностей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
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