Гладков оценил стоимость восстановления инфраструктуры Белгородской области

По словам главы региона, на восстановление жилья и предприятий нужно 15 миллиардов рублей, социальных объектов - пять.

Губернатор уточнил, что полностью разрушено пять многоквартирных и 81 частный дом. Более 1,2 тысячи зданий и квартир требуют ремонта, сказал Гладков на заседании генсовета «Единой России».

Губернатор Белгородской области ранее отстранил от должности своего заместителя Константина Полежаева за систематическое невыполнение обязанностей, передает «Радиоточка НСН».

