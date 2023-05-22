Гладков назвал информационной атакой сообщения об эвакуации жителей Шебекино
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения об эвакуации жителей Шебекинского городского округа. Об этом губернатор заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что призывы об эвакуации к населению Шебекинского округа якобы от местной администрации — «это вранье, этого нет». Губернатор пообещал оперативно предоставлять всю необходимую информацию.
Кроме того, глава региона отметил, что на фоне обстрела Грайворонского района началась массированная информационная атака на население с целью вызвать панику.
«В ... районе ни один из мирных жителей не пострадал, нет ни раненых, ни убитых», — указал Гладков.
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