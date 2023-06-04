Гладков: Над Белгородом сработала ПВО
4 июня 202312:37
Над Белгородом сработала российская система ПВО. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 4 июня, воскресенье.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО», - сообщил он.
По словам главы региона, последствия на земле уточняют оперативные службы.
Ранее Гладков заявил, что минувшей ночью Украина обстреляла Шебекинский и Волоконовский районы и округа Белгородской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru