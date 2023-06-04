Гладков: Над Белгородом сработала ПВО

Над Белгородом сработала российская система ПВО. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 4 июня, воскресенье.

После обстрелов власти Белгородской области отправляют детей из приграничных территорий в лагерь

«Над Белгородом сработала наша система ПВО», - сообщил он.

По словам главы региона, последствия на земле уточняют оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что минувшей ночью Украина обстреляла Шебекинский и Волоконовский районы и округа Белгородской области

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПВОБелгород

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