Гладков: БПЛА помешали вернуть электричество в Белгородской области
Беспилотные летательные аппараты с украинской стороны не позволили восстановить подачу электричества 2,5 тыс. абонентам в Белгородской области. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что несколько налётов дроны совершили минувшей ночью, когда ремонтные бригады занимались восстановлением линий электропередачи. По словам главы региона, наблюдаются перебои с электроснабжением в Муроме и в Новой Таволжанке, передает RT.
Ранее, подводя итоги событий понедельника, Гладков назвал его очень тяжелым днём. Так. город Шебекино пережил большое количество обстрелов, один человек погиб. Несколько человек ранено.
До этого губернатор предложил защитить регион от обстрелов присоединением к России Харьковской области Украины. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что планировать взятие Харьковской области можно будет ещё не скоро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru