Гладков: БПЛА помешали вернуть электричество в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты с украинской стороны не позволили восстановить подачу электричества 2,5 тыс. абонентам в Белгородской области. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что несколько налётов дроны совершили минувшей ночью, когда ремонтные бригады занимались восстановлением линий электропередачи. По словам главы региона, наблюдаются перебои с электроснабжением в Муроме и в Новой Таволжанке, передает RT.