Гидрометцентр предупредил о ветре в Москве и Подмосковье
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый – погода потенциально опасна», — отмечается в прогностической карте.
По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В Москве предупреждение будет действовать до 20:00 субботы, в области — до 12:00.
Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице в столице и области (до 12:00 воскресенья) и налипании мокрого снега в Подмосковье (до 05:00 субботы).
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