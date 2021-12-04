Гидрометцентр предупредил о ветре в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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«Желтый – погода потенциально опасна», — отмечается в прогностической карте.

По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В Москве предупреждение будет действовать до 20:00 субботы, в области — до 12:00.

Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице в столице и области (до 12:00 воскресенья) и налипании мокрого снега в Подмосковье (до 05:00 субботы).

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр РоссииМосковская ОбластьМосква
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