Гидрометцентр предупредил о ветре в Москве и Подмосковье

«Желтый – погода потенциально опасна», — отмечается в прогностической карте.

По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В Москве предупреждение будет действовать до 20:00 субботы, в области — до 12:00.

Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице в столице и области (до 12:00 воскресенья) и налипании мокрого снега в Подмосковье (до 05:00 субботы).

