Фармацевты не ждут дефицита масок во «вторую волну» COVID-19
В России резко вырос спрос на защитные маски на фоне новостей об увеличении числа заболевших COVID-19, в одной лишь Москве он составил 300%. Однако цены повышать не будут, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Безусловно, надеемся, что производители – подчеркну, именно производители, – не будут увеличивать цены на маски, поскольку в аптеках наценка на них минимальная. Это не тот товар, на котором аптека зарабатывает», - сказала она в эфире «Радио 1».
Она напомнила, что дефицита также нет, поскольку все аптеки хорошо укомплектованы масками и антисептиками. «Сейчас цены на маски разные – от 3 рублей до 9 рублей, в зависимости от качества и производителя», – сказала собеседница радио.
Вместе с тем Преснякова подчеркнула, что маску не нужно носить в кармане и доставать по мере необходимости – с точки зрения медицины это не лучший вариант.
Ранее старший инспектор административно-пассажирской инспекции Елена Макарова рассказала «Радио 1», что в Подмосковье с начала месяца за отказ носить маску оштрафованы около двух тысяч граждан на общую сумму около десяти миллионов рублей.
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