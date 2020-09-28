Фармацевты не ждут дефицита масок во «вторую волну» COVID-19

Она напомнила, что дефицита также нет, поскольку все аптеки хорошо укомплектованы масками и антисептиками. «Сейчас цены на маски разные – от 3 рублей до 9 рублей, в зависимости от качества и производителя», – сказала собеседница радио.

Вместе с тем Преснякова подчеркнула, что маску не нужно носить в кармане и доставать по мере необходимости – с точки зрения медицины это не лучший вариант.

Ранее старший инспектор административно-пассажирской инспекции Елена Макарова рассказала «Радио 1», что в Подмосковье с начала месяца за отказ носить маску оштрафованы около двух тысяч граждан на общую сумму около десяти миллионов рублей.

