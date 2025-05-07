«Единичные случаи»: Синоптик Шувалов развеял страшилки о летних торнадо в Москве
Торнадо формируются буквально на глазах, поэтому их нельзя предсказать за три дня, как в случае с циклонами и ураганами, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.
Увеличение количества смерчей и торнадо в Москве возможно не раньше, чем через 10-20 лет, объяснил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Климатолог Алексей Кокорин ранее заявил, что из-за изменений климата в московском регионе летом будут чаще возникать торнадо и сильный ветер. Шувалов усомнился в таком прогнозе.
«Торнадо и сильные шквалы в центральном регионе, если и случаются, то число их единично, тем более торнадо. Мы не расположены на широтах, как "аллея торнадо" в США, у нас нет под боком Мексиканского залива. Торнадо бывают, но их повторяемость не слишком велика. Да, есть вероятность нарастания штормовых условий и активных конвективных явлений, но говорить, что именно этим летом увеличится количество торнадо… Усиление вероятности подобного рода явлений нужно рассматривать на временном отрезке не в год-два, а 10-20, а еще лучше в 30 лет», - отметил синоптик.
При этом он отметил, что торнадо формируется буквально за несколько часов.
«Предсказать появление и траекторию движения торнадо можно буквально за считанные часы, и то с не очень большим успехом. Можно говорить только об области, где есть вероятность формирования сильных конвективных явлений и облачных кластеров, которые приводят к шквалистому усилению ветра до 30 метров в секунду и к формированию смерчей. Если ветер связан с большим атмосферным вихрем типа циклона, размеры которого достигают в поперечнике тысячи километров, то его спрогнозировать можно за 3-5 дней. А торнадо связано всего лишь с кластером кучево-дождевых облаков с очень высокой верхней границей, достигающей 12-14 километров, которые формируются буквально на глазах», - заключил собеседник НСН.
В середине января 2025 года сообщалось, что на Лос-Анджелес обрушился огненный торнадо. Это редкое явление, когда сильный ветер и огонь образуют вращающийся столб пламени и пепла, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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