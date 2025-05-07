Увеличение количества смерчей и торнадо в Москве возможно не раньше, чем через 10-20 лет, объяснил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Климатолог Алексей Кокорин ранее заявил, что из-за изменений климата в московском регионе летом будут чаще возникать торнадо и сильный ветер. Шувалов усомнился в таком прогнозе.