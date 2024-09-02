Еще двое жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

В результате нового удара Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области ранены ещё два человека. По обстрел вечером попали шесть населённых пунктам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, повторно был обстрелян город Шебекино, там ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина, их возраст не уточняется. Пострадавшие был оперативно госпитализированы, однако их состояние позволяет в дальнейшем продолжить лечение амбулаторно.