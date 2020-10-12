Эксперты поддержали идею ставить камеры в палатах тяжелобольных
Наличие камеры и кнопки экстренного вызова в палатах тяжелобольных точно не навредит, а эффективность может быть высокая, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Вместе с тем он отметил, что особенность палаты интенсивной терапии состоит в том, что рядом должен находится пост с дежурной медсестрой. Вместе с тем он признал, что докторов и сестер не хватает даже в московских и подмосковных клиниках, не говоря уже про регионы.
«Чтобы поставить кнопку, не нужны какие-то многомиллионные траты. Для этого не нужно ждать возведения целого здания, это смешно. Гораздо проще сделать диспетчерскую службу, которая будет принимать эти вызовы, либо просто провести на пульт медсестре кнопку», - рассказал он в эфире «Радио 1».
По его словам, технология есть и сейчас в каждой больнице, «для этого ничего особенного не нужно», даже если фонд устарел.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил взять на контроль выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
По данным РИА Новости, в области в работе с пациентами с коронавирусом задействовано более 22 тысяч медицинских работников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Названы военные потери армии НКР
- Титов: 70% бизнеса в РФ не переживёт вторую волну ограничений из-за COVID-19
- Бабушка не угодила: раскрыты причины тройного убийства в Бору
- Минфин РФ не обсуждает введение налога на бездетность
- В России предложили ввести налог на бездетность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru