Эксперты поддержали идею ставить камеры в палатах тяжелобольных

Наличие камеры и кнопки экстренного вызова в палатах тяжелобольных точно не навредит, а эффективность может быть высокая, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Вместе с тем он отметил, что особенность палаты интенсивной терапии состоит в том, что рядом должен находится пост с дежурной медсестрой. Вместе с тем он признал, что докторов и сестер не хватает даже в московских и подмосковных клиниках, не говоря уже про регионы.

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«Чтобы поставить кнопку, не нужны какие-то многомиллионные траты. Для этого не нужно ждать возведения целого здания, это смешно. Гораздо проще сделать диспетчерскую службу, которая будет принимать эти вызовы, либо просто провести на пульт медсестре кнопку», - рассказал он в эфире «Радио 1».

По его словам, технология есть и сейчас в каждой больнице, «для этого ничего особенного не нужно», даже если фонд устарел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил взять на контроль выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

По данным РИА Новости, в области в работе с пациентами с коронавирусом задействовано более 22 тысяч медицинских работников.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПодмосковьеВрачиБольница
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