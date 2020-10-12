Эксперты поддержали идею ставить камеры в палатах тяжелобольных

«Чтобы поставить кнопку, не нужны какие-то многомиллионные траты. Для этого не нужно ждать возведения целого здания, это смешно. Гораздо проще сделать диспетчерскую службу, которая будет принимать эти вызовы, либо просто провести на пульт медсестре кнопку», - рассказал он в эфире «Радио 1».

По его словам, технология есть и сейчас в каждой больнице, «для этого ничего особенного не нужно», даже если фонд устарел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил взять на контроль выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

По данным РИА Новости, в области в работе с пациентами с коронавирусом задействовано более 22 тысяч медицинских работников.

