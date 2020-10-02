Эксперт ВОЗ оценила психологическую поддержку рожениц в Подмосковье
В роддоме Красногорска ввели должность доулов – помощниц, которая будут оказывать роженицам психологическую поддержку.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), акушер-гинеколог Любовь Ерофеева назвала это хорошим начинанием.
Она напомнила, что в прежние времена во многих странах были особые люди, которые сопровождали роженицу в процессе родов. Она напомнила, что даже пытались прилечь мужчин.
«Все-таки наша российская ментальность, закрытость женщины совсем не рассчитана на то, чтобы показывать такой сложный и интимный процесс даже любимому мужу. Так что у меня всегда было двоякое впечатление от этого», - сказала врач в эфире «Радио 1».
Она добавила, что оказывать поддержку роженицам способны не только психологи, но и люди с развитой эмпатией и прошедшие подготовку.
Вместе с тем эксперт заявила о необходимости провести масштабные научные исследования этой практики. По ее словам, только тогда можно будет говорить об эффективности нововведения.
Между тем, Подмосковье по итогам полугодия показало самые высокие показатели рождаемости в стране. В регионе расположены шесть перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии со специалистами экстра-класса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru