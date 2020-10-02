Эксперт ВОЗ оценила психологическую поддержку рожениц в Подмосковье

«Все-таки наша российская ментальность, закрытость женщины совсем не рассчитана на то, чтобы показывать такой сложный и интимный процесс даже любимому мужу. Так что у меня всегда было двоякое впечатление от этого», - сказала врач в эфире «Радио 1».

Она добавила, что оказывать поддержку роженицам способны не только психологи, но и люди с развитой эмпатией и прошедшие подготовку.

Вместе с тем эксперт заявила о необходимости провести масштабные научные исследования этой практики. По ее словам, только тогда можно будет говорить об эффективности нововведения.

Между тем, Подмосковье по итогам полугодия показало самые высокие показатели рождаемости в стране. В регионе расположены шесть перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии со специалистами экстра-класса.

