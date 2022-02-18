Экс-прокурору Норильска дали 11 лет колонии за взяточничество
Норильский городской суд признал бывшего прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева виновным в получении взятки в крупном размере и приговорил экс-чиновника к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Гутаев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, экс-прокурора оштрафовали на 10,773 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе, в прокуратуре и правоохранительных органах.
Брата бывшего прокурора, посредника при получении взятки Докки Гутаева приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в размере около 8 млн рублей. При этом взяткодателю Фариду Бабаеву дали 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
Хаваж-Бауди Гутаева задержали в декабре 2019 года, чиновника поместили под стражу. Расследование его дела завершилось в августе прошлого года. По данным следствия, экс-прокурор получил взятку в 3,1 млн рублей за покровительство строительной компании «Промресурссервис» и продвижение ее бизнес-интересов.
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