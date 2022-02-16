Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках
Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, экс-прокурор задержан за взятки от представителей криминальных кругов и собственников новосибирского торгового центра «Восток». Фалилеев получал деньги за общее покровительство и уход от проверок.
Источник ТАСС сообщил, что по делу о получении взятки также задержали экс-заместителя прокурора Андрея Турбина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках
- Зеленский поздравил украинцев с Днем единения
- Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля
- Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов
- Суд арестовал жителя Плесецка по подозрению в госизмене
- В ЕС рассказали о мерах на случай перебоев с поставками газа из России
- Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на ОИ в Пекине
- В России госпитализировали менее 20 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
- Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru