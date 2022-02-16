Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Омске замминистра подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

По словам собеседника агентства, экс-прокурор задержан за взятки от представителей криминальных кругов и собственников новосибирского торгового центра «Восток». Фалилеев получал деньги за общее покровительство и уход от проверок.

Источник ТАСС сообщил, что по делу о получении взятки также задержали экс-заместителя прокурора Андрея Турбина.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВзяткаЗадержаниеПрокурорНовосибирская Область
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