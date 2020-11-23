Экс-прокурор Новосибирска задержан по подозрению в коррупции

Правоохранительные органы задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Информацию о задержании подтвердил источник РИА ФАН в правоохранительных органах.

Отмечается, что мера может быть связана с делом, возбужденным в отношении бизнесмена Олега Ярового, занимавшего должность председателя совета директоров компании «Винап» и задержанного еще летом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, предприниматель на протяжении нескольких лет состоял в коррупционных связях с руководством региональной прокуратуры. Яровой возглавлял компанию «Канон», через которую проводилась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур.