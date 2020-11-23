Экс-прокурор Новосибирска задержан по подозрению в коррупции
Правоохранительные органы задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
Информацию о задержании подтвердил источник РИА ФАН в правоохранительных органах.
Отмечается, что мера может быть связана с делом, возбужденным в отношении бизнесмена Олега Ярового, занимавшего должность председателя совета директоров компании «Винап» и задержанного еще летом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, предприниматель на протяжении нескольких лет состоял в коррупционных связях с руководством региональной прокуратуры. Яровой возглавлял компанию «Канон», через которую проводилась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур.
Кроме Ференца была задержана также экс-глава по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что гособвинение попросило назначить 20 лет колонии строгого режима бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.
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