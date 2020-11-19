Суд разрешил Меню двухчасовые прогулки

Аудитору Счётной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Меню, который обвиняется в растрате 700 миллионов рублей, до 18 января 2021 года запрещено покидать место жительства, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться интернетом, а также общаться с определенным кругом лиц.

Аудитору разрешили совершать ежедневные двухчасовые прогулки. При этом уголовно-исполнительная инспекция сможет в любое время, кроме ночи, проверять его местонахождение, в том числе с использованием техсредств.

Защита Меня намерена обжаловать решение суда. Адвокат Мурад Мусаев назвал наложенные запреты «чрезмерными».

Ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Следственным комитетом, который расследует хищение в 2011 году 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, «получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича».

