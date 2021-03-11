Первый генпрокурор России объяснил проверки в СК

«Видимо, Бастрыкин и его заместители оценили, что в ряде региональных подразделений показатели ухудшились. Думаю, тут и прокурорский надзор ставил вопросы о снижении качества расследования. Так что они не только вправе, но и обязаны принимать меры. Отстранение от должности на время проверки – это достаточно суровая мера. По итогам проверки человек будет или отстранен от занимаемой должности, или будут наложены дисциплинарные взыскания. Вопросы сроков расследования, качества расследования показывают способность центрального аппарата Следственного комитета влиять на положение дел на местах», - сказал Степанков.

При этом он отметил, что каких-то провалов в качестве кадровой подготовки нет.

«Поэтому, думаю, вопрос в первую очередь в качестве руководителей среднего звена, территориальных органов Следственного комитета. По моему опыту, я был следователем прокуратуры, сейчас нагрузка на следователей явно меньше, чем была в 1990-е годы. По сравнению с тем временем у нас преступность снизилась на 20-25%. Поэтому речь идет о системе руководства и надзора», - пояснил собеседник НСН.

Также, указал он, есть проблема «умышленного снижения эффективности прокурорского надзора» в законодательстве.

«Прокуратуру лишили многих полномочий в плане надзора. Это привело к росту сроков расследования, снижению качества. Когда расследование затягивается, это большая проблема, это нарушение законности, потому что потерпевший не получает удовлетворения своих претензий, а подозреваемый долгое время содержится под стражей», - отметил эксперт.

Ранее Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.

