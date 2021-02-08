Следственный комитет попросил досрочно арестовать спонсора ФБК

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте спонсора Фонда борьбы с коррупцией [включен Минюстом в реестр «иноагентов» – НСН] Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 года Хоменко через компанию ООО «Строй инжиниринг» заключил с Сергиево-посадским социально-экономическим техникумом 10 государственных контрактов и ввел должностных лиц министерства образования Московской области в заблуждение, похитив 30 миллионов рублей.

Как сообщает СК, Хоменко оказывал ФБК материальную помощь. В России он объявлен в розыск и в настоящий момент скрывается на территории Украины.





