Екатеринбургские бизнесмены попросили отменить QR-коды для посетителей торговых центров

Бизнесмены Екатеринбурга обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-коды в торговых центрах региона. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на письмо предпринимателей.

Минтранс отказался от инициативы проверять QR-коды при покупке авиабилетов

Бизнесмены отмечают, что из-за новых требований посещаемость в некоторых ТРЦ упала на 70—75%. По словам предпринимателей, с начала пандемии торговые центры не получали никакой господдержки, и при этом несли расходы, выполняя санитарные требования и предоставляя каникулы арендаторам.

Бизнес предлагает освободить ТРЦ от системы QR-кодов и необходимости проверять у посетителей справки о вакцинации, а вместо этого ввести строгий контроль за масочным режимом. Предприниматели обещают выделить дополнительный персонал, следящий за наличием у покупателей масок, и бесплатно выдавать маски на входе в ТЦ.

«Полагаем, что данные меры будут способствовать устранению нежелательного скопления посетителей у входа в ТРЦ при проверке документов, удостоверяющих личность, и QR-кодов, поскольку пространство ТРЦ обеспечит безопасную дистанцию среди посетителей», — отмечается в обращении.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Торговые ЦентрыЕкатеринбургКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры