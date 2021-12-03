Екатеринбургские бизнесмены попросили отменить QR-коды для посетителей торговых центров

Бизнесмены отмечают, что из-за новых требований посещаемость в некоторых ТРЦ упала на 70—75%. По словам предпринимателей, с начала пандемии торговые центры не получали никакой господдержки, и при этом несли расходы, выполняя санитарные требования и предоставляя каникулы арендаторам.

Бизнес предлагает освободить ТРЦ от системы QR-кодов и необходимости проверять у посетителей справки о вакцинации, а вместо этого ввести строгий контроль за масочным режимом. Предприниматели обещают выделить дополнительный персонал, следящий за наличием у покупателей масок, и бесплатно выдавать маски на входе в ТЦ.

«Полагаем, что данные меры будут способствовать устранению нежелательного скопления посетителей у входа в ТРЦ при проверке документов, удостоверяющих личность, и QR-кодов, поскольку пространство ТРЦ обеспечит безопасную дистанцию среди посетителей», — отмечается в обращении.

