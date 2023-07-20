Движение по трассе «Таврида» возобновили после пожара на полигоне
В Крыму возобновили движение по участку трассы «Тарвида», который накануне перекрыли из-за пожара на военном полигоне в Кировской районе республики. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Ранее сегодня республиканское МЧС сообщило, что обстановка на полигоне стабилизировалась. В ведомстве отмечали, что военные готовятся приступить к обследованию территории на полигоне, после будут даны рекомендации для населения.
Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел накануне. Из-за детонации боеприпасов власти перекрыли участок трассы «Таврида», также более 2 тысяч жителей близлежащих сел эвакуировали. О причинах происшествия официальных сообщений не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru