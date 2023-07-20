Движение по трассе «Таврида» возобновили после пожара на полигоне

Ранее сегодня республиканское МЧС сообщило, что обстановка на полигоне стабилизировалась. В ведомстве отмечали, что военные готовятся приступить к обследованию территории на полигоне, после будут даны рекомендации для населения.

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел накануне. Из-за детонации боеприпасов власти перекрыли участок трассы «Таврида», также более 2 тысяч жителей близлежащих сел эвакуировали. О причинах происшествия официальных сообщений не было.







