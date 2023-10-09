Движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонтных работ

«На автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00», — указали в ведомстве.

Меры связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Минтранс призвал граждан заранее планировать поездки и следить за информацией.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что к 1 ноября планируется заменить второе пролетное строение Крымского моста и полностью открыть движение, напоминает RT.

