Хуснуллин: левая часть Крымского моста готова принять поток автомобилей
О запуске движения по левой части Крымского моста, которая была повреждена в результате теракта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснулин в своем Telegram-канале.
По его словам, восстановительные работы завершены раньше намеченного срока.
«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!», — отметил вице-премьер.
Он рассказал, что для этого пришлось возвести временный рабочий мост, затем демонтировать поврежденный пролет и придвинуть новый.
Всего для проведения ремонтных работ потребовалось 267 тонн металла.
«Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — подчеркнул Хуснуллин.
Он также уточнил, что ремонтные работы на Крымском мосту будут продолжены. Придется заменить второе пролетное строение. Полностью открыть движение по Крымскому мосту планируется 1 ноября 2023 года.
Ранее кабмин продлил срок восстановления Крымского моста до конца года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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