Советник главы Крыма: Взрывов в районе Крымского моста не было

По словам Крючкова, на переправе объявили угрозу атаки. Однако громкие звуки, которые были слышны в Керчи около 23:30, не имели отношения к мосту.

«Атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе — не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня», — подчеркнул советник.

Крючков добавил, что все профильные службы и министерства полуострова находятся в круглосуточной готовности.

Ранее в Минобороны сообщили, что движение кораблей и летательных аппаратов в Керченском проливе ограничили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

