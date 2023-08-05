Советник главы Крыма: Взрывов в районе Крымского моста не было
Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил данные о взрывах на Крымском мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Крючкова, на переправе объявили угрозу атаки. Однако громкие звуки, которые были слышны в Керчи около 23:30, не имели отношения к мосту.
«Атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе — не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня», — подчеркнул советник.
Крючков добавил, что все профильные службы и министерства полуострова находятся в круглосуточной готовности.
Ранее в Минобороны сообщили, что движение кораблей и летательных аппаратов в Керченском проливе ограничили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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