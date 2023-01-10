Движение автомобилей на Крымском мосту восстановлено

Автомобильное и автобусное сообщение по Крымскому мосту восстановлено по окончании ремонтно-восстановительных работ. Об этом информирует российское министерство транспорта. Там уточнили, что движение запущено в 14:10 по московскому времени.

Транспортный переход закрывался для автомобилей во вторник, 10 января с 04:00 до 16:00. Работы на объекте проводятся после теракта 8 октября, когда был подорван грузовой автомобиль. В результате взрыва произошло обрушение двух пролётов автомобильной части моста по направлению к Крыму.