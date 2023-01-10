Движение автомобилей на Крымском мосту восстановлено
Автомобильное и автобусное сообщение по Крымскому мосту восстановлено по окончании ремонтно-восстановительных работ. Об этом информирует российское министерство транспорта. Там уточнили, что движение запущено в 14:10 по московскому времени.
Транспортный переход закрывался для автомобилей во вторник, 10 января с 04:00 до 16:00. Работы на объекте проводятся после теракта 8 октября, когда был подорван грузовой автомобиль. В результате взрыва произошло обрушение двух пролётов автомобильной части моста по направлению к Крыму.
Вопросами восстановления моста занимается комиссия кабинета министров, которую возглавляет заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале декабря президент РФ Владимир Путин, согласно официальному сообщению Кремля, лично проехал по автомобильной полосе Крымского моста после ремонта.
Ранее в Росавтодоре сообщали, что в январе строители приступят к восстановлению поврежденных пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста. Из-за этого будет дважды закрываться движение. В феврале предполагается заменить ещё два пролета.
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