Дольщики ЖК «Лайково» в Одинцово получат ключи весной 2022 года

Около двух тысяч дольщиков в ЖК «Лайково» в Одинцовском городском округе получат ключи весной 2022 года.

Сегодня ход текущих работ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор ППК «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства» Константин Тимофеев.

«Наша задача – вместе с фондом сдать эти дома. Радует, что есть деньги для достройки, а кроме того, есть ещё и свободная территория для строительства социальной инфраструктуры. Без неё мы достраивать не позволим. Теперь нам нужно в максимально короткие сроки, насколько это возможно, закончить работу», – отметил губернатор Воробьев.

Президент России Владимир Путин поставил задачу в 2023 году в Московской области полностью решить проблему дольщиков, напоминает «Радио 1».