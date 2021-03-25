Дольщики ЖК «Лайково» в Одинцово получат ключи весной 2022 года
Около двух тысяч дольщиков в ЖК «Лайково» в Одинцовском городском округе получат ключи весной 2022 года.
Сегодня ход текущих работ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор ППК «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства» Константин Тимофеев.
«Наша задача – вместе с фондом сдать эти дома. Радует, что есть деньги для достройки, а кроме того, есть ещё и свободная территория для строительства социальной инфраструктуры. Без неё мы достраивать не позволим. Теперь нам нужно в максимально короткие сроки, насколько это возможно, закончить работу», – отметил губернатор Воробьев.
Президент России Владимир Путин поставил задачу в 2023 году в Московской области полностью решить проблему дольщиков, напоминает «Радио 1».
Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН призвал в корне менять систему финансирования жилищного строительства, чтобы избежать появления обманутых дольщиков.
«Чтобы избежать появления обманутых дольщиков, нужно глобально изменить схему привлечения средств в жилищное строительство. Нужно строить за счет кредитных средств банков, как это происходит во всем мире, и продавать на рынке готовое жилье. Акцент жилищной реформы нужно сделать не на строительстве 30-этажных и более «человейников», а на предоставлении людям земельных участков под жилищное строительство», — заявил Апрелев.
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