Дольщики ЖК «Лайково» в Одинцово получат ключи весной 2022 года

Около двух тысяч дольщиков в ЖК «Лайково» в Одинцовском городском округе получат ключи весной 2022 года.

Сегодня ход текущих работ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор ППК «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства» Константин Тимофеев.

«Наша задача – вместе с фондом сдать эти дома. Радует, что есть деньги для достройки, а кроме того, есть ещё и свободная территория для строительства социальной инфраструктуры. Без неё мы достраивать не позволим. Теперь нам нужно в максимально короткие сроки, насколько это возможно, закончить работу», – отметил губернатор Воробьев.

Президент России Владимир Путин поставил задачу в 2023 году в Московской области полностью решить проблему дольщиков, напоминает «Радио 1».

Власти Подмосковья решили в 2020 году проблемы 17 тыс дольщиков

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН призвал в корне менять систему финансирования жилищного строительства, чтобы избежать появления обманутых дольщиков.

«Чтобы избежать появления обманутых дольщиков, нужно глобально изменить схему привлечения средств в жилищное строительство. Нужно строить за счет кредитных средств банков, как это происходит во всем мире, и продавать на рынке готовое жилье. Акцент жилищной реформы нужно сделать не на строительстве 30-этажных и более «человейников», а на предоставлении людям земельных участков под жилищное строительство», — заявил Апрелев.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПодмосковьеДольщики
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