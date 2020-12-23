Власти Подмосковья решили в 2020 году проблемы 17 тыс дольщиов
23 декабря 202020:23
Власти Подмосковья решили проблемы свыше 17 тысяч обманутых дольщиков в этом году.
Министр жилищной политики региона Инна Федотова рассказала, что больше всего жилья для обмануты дольщиков построили в Одинцово, Мытищах, Красногорске и Балашихе.
За оставшиеся дни декабря власти планируют выдать еще две тысячи ключей от квартир, передает «Радио1».
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23 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru