Власти Подмосковья решили в 2020 году проблемы 17 тыс дольщиов

Власти Подмосковья решили проблемы свыше 17 тысяч обманутых дольщиков в этом году.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова рассказала, что больше всего жилья для обмануты дольщиков построили в Одинцово, Мытищах, Красногорске и Балашихе.

За оставшиеся дни декабря власти планируют выдать еще две тысячи ключей от квартир, передает «Радио1».



