Дольщики проблемных ЖК в Подмосковье смогут рефинансировать ипотеку

Ранее на завершение строительства объекта федеральный Фонд защиты прав дольщиков направил 2,8 миллиарда рублей.

Пока аккредитация комплекса «Новокосино-2» восстановлена ещё не во всех ключевых банках, но дольщики уже могут рефинансировать ипотечные кредиты.

Ранее Донченко отметил, что все проблемные строительные объекты в Подмосковье должны сдать до конца 2023 года.

Информация о 27 из 90 проблемных ЖК в Подмосковье доступна на портале Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

