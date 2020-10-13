Дольщики проблемных ЖК в Подмосковье смогут рефинансировать ипотеку

Рефинансировать ипотечные кредиты смогут 20 тысяч подмосковных дольщиков, которые не дождались квартир из-за банкротства застройщиков, передает «Радио 1».

«Жилой комплекс «Новокосино-2» – это первый проект фонда, с него мы начинаем активную деятельность по возобновлению строительства и восстановлению прав дольщиков в Московской области, а их только на этом объекте более 1000 человек», - сказал директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Виталий Донченко.

Проблемные ЖК в Подмосковье должны сдать до 2024 года

Ранее на завершение строительства объекта федеральный Фонд защиты прав дольщиков направил 2,8 миллиарда рублей.

Пока аккредитация комплекса «Новокосино-2» восстановлена ещё не во всех ключевых банках, но дольщики уже могут рефинансировать ипотечные кредиты.

Ранее Донченко отметил, что все проблемные строительные объекты в Подмосковье должны сдать до конца 2023 года.

Информация о 27 из 90 проблемных ЖК в Подмосковье доступна на портале Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеБанкротствоКвартирыСтроительство
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