Архитектор положительно оценила стратегию развития Москвы
Стратегия развития столицы позволит построить 1000 зданий в Москве за три года. На эти цели выделят три триллиона рублей. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Столица приняла стратегию развития строительства в городе на ближайшие три года. По словам Собянина, в планах возведение более 1000 объектов, а в ближайшие три года завершится постройка и реставрация 444 зданий. Бюджет Москвы запланировал почти половину своих расходов на эти цели. В результате будут готовы как минимум 195 образовательных, 42 культурных, 150 спортивных и 52 объектов здравоохранения. генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик высоко оценила усилия городских властей.
«В Москве сохраняется системный и последовательный подход к развитию городской инфраструктуры, заложенный в стратегии столицы — стратегии Москвы стать лучшим городом Земли. На ближайшие три года запланировано строительство, реконструкция и реставрация свыше 1000 городских объектов — это крупнейшая программа инфраструктурного обновления за последнее десятилетие», — указала она.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с 2011 года в столице было утверждено 655 проектов планировки территорий. Вице-мэр подчеркнул, что они включают развитие социальных и административных объектов.
«Только с начала этого года город выпустил 31 проект планировки территории для возведения более 10 миллионов кв м зданий и сооружений. При этом за 2024 год в столице утвердили 35 ППТ для строительства 11,5 миллиона кв м недвижимости», — рассказал Ефимов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru