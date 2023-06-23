До четверти месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы

Частичные подтопления отмечены на некоторых улицах российской столицы во время ливневого дождя, прошедшего в первой половине дня. В отдельных районах выпало до 25% месячной нормы осадков, информирует комплекс городского хозяйства Москвы.

Наиболее интенсивные дожди прошли в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Восточном административных округах. Основной объем выпавших осадков ушёл в ливневую канализацию самостоятельно. В случае необходимости оперативный пропуск воды осуществляли дежурные бригады ГУП «Мосводосток».