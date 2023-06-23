До четверти месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы

Частичные подтопления отмечены на некоторых улицах российской столицы во время ливневого дождя, прошедшего в первой половине дня. В отдельных районах выпало до 25% месячной нормы осадков, информирует комплекс городского хозяйства Москвы.

Наиболее интенсивные дожди прошли в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Восточном административных округах. Основной объем выпавших осадков ушёл в ливневую канализацию самостоятельно. В случае необходимости оперативный пропуск воды осуществляли дежурные бригады ГУП «Мосводосток».

«Солнце и звезды»: Вильфанд пообещал школьникам Москвы комфортную погоду на выпускной

Согласно прогнозу, до конца пятницы сохраняется вероятность кратковременных дождей. Заступившие на дежурство 300 бригад и почти столько же единиц техники продолжают находиться в готовности действовать в зависимости от обстановки.

В целом, дожди не сказались серьёзным образом на работе коммунально-инженерной инфраструктуры и общественного транспорта столицы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пообещал комфортную погоду москвичам в ближайшие выходные.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаМоскваДождь

Горячие новости

Все новости

партнеры