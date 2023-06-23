До четверти месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы
Частичные подтопления отмечены на некоторых улицах российской столицы во время ливневого дождя, прошедшего в первой половине дня. В отдельных районах выпало до 25% месячной нормы осадков, информирует комплекс городского хозяйства Москвы.
Наиболее интенсивные дожди прошли в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Восточном административных округах. Основной объем выпавших осадков ушёл в ливневую канализацию самостоятельно. В случае необходимости оперативный пропуск воды осуществляли дежурные бригады ГУП «Мосводосток».
Согласно прогнозу, до конца пятницы сохраняется вероятность кратковременных дождей. Заступившие на дежурство 300 бригад и почти столько же единиц техники продолжают находиться в готовности действовать в зависимости от обстановки.
В целом, дожди не сказались серьёзным образом на работе коммунально-инженерной инфраструктуры и общественного транспорта столицы.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пообещал комфортную погоду москвичам в ближайшие выходные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru