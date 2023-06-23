«Солнце и звезды»: Вильфанд пообещал школьникам Москвы комфортную погоду на выпускной
В ночь на воскресенье, 25 июня, можно будет увидеть много звезд, а днем будет до +24 градусов, отметил в эфире НСН синоптик Роман Вильфанд.
В выходные 24 и 25 июня, когда у московских школьников будет выпускной, ожидается облачность с прояснениями, местами может идти небольшой дождь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН. По его словам, в субботу в Москве ожидается до +23 градусов.
Ранее МЧС Москвы предупредило о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу, 23 июня. Вильфанд отметил, что в выходные погода улучшится.
«Наиболее дождливый и некомфортный день именно сегодня, поскольку через Москву проходит центр циклонического образования. Уже сейчас осадки разной интенсивности выпали в разных пунктах Московской области – 12, 13 миллиметров. В Москве выпало 2-4 миллиметра. Дожди будут продолжаться, будет усиление ветра. Завтра начинаются школьные выпускные в Москве, погода будет существенно лучше. Облачность, будут прояснения, покажется солнышко. Интенсивность осадков существенно уменьшится, местами кратковременный дождь. Температура +21… +23 градуса, по области до +25 градусов. Хороший, комфортный день, никаких усилений ветра. Переменная облачность, больше солнца и звезд будет в воскресенье: температура +22… +24 градусов», - сказал Вильфанд.
Синоптик также рассказал о погоде на следующую неделю. По словам Вильфанда, в большинстве дней ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет прогреваться до +26 градусов.
«На следующей неделе не будет антициклональной циркуляции и циклонической циркуляции. Давление будет близкое к нормальному. В большинстве дней будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Местами возможны кратковременные дожди в середине недели. Условий для сильных осадков не прогнозируется. Температура в течение всей следующей недели: ночная – от +10… +15 градусов, дневная +21… +26. В принципе, это погода по расписанию», - резюмировал Вильфанд.
Так, Общегородской выпускной в этом году пройдет в парке Горького в Москве 24 июня, в субботу. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут в столице также 25 июня, сообщает «Радиоточка НСН».
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