«Солнце и звезды»: Вильфанд пообещал школьникам Москвы комфортную погоду на выпускной

В выходные 24 и 25 июня, когда у московских школьников будет выпускной, ожидается облачность с прояснениями, местами может идти небольшой дождь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН. По его словам, в субботу в Москве ожидается до +23 градусов.

Ранее МЧС Москвы предупредило о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу, 23 июня. Вильфанд отметил, что в выходные погода улучшится.

«Наиболее дождливый и некомфортный день именно сегодня, поскольку через Москву проходит центр циклонического образования. Уже сейчас осадки разной интенсивности выпали в разных пунктах Московской области – 12, 13 миллиметров. В Москве выпало 2-4 миллиметра. Дожди будут продолжаться, будет усиление ветра. Завтра начинаются школьные выпускные в Москве, погода будет существенно лучше. Облачность, будут прояснения, покажется солнышко. Интенсивность осадков существенно уменьшится, местами кратковременный дождь. Температура +21… +23 градуса, по области до +25 градусов. Хороший, комфортный день, никаких усилений ветра. Переменная облачность, больше солнца и звезд будет в воскресенье: температура +22… +24 градусов», - сказал Вильфанд.