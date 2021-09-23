Дети в Свердловской области будут осматриваться в школах для ухода с карантина
В Свердловской области школьникам отменили обязательное прохождение медосмотра в поликлиниках для возвращения с карантина, детей будут осматривать врачи в школах. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем профиле в Instagram.
«Считаю, что школьникам не нужно ехать в поликлинику, простаивать там часами, хватать инфекции. Можно упростить процесс. Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей», - написал Куйвашев. По словам губернатора, такая же мера коснется воспитанников детских садов.
По данным областного руководства, дети стоят в очередях за справкой, которая требуется для возвращения класса или группы детского сада с карантина.
Замгубернатора Павел Креков накануне заявил, что из-за ковида и сезонных ОРВИ около 2% от всех школьников области сидят на самоизоляции.
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