Дети в Свердловской области будут осматриваться в школах для ухода с карантина

«Считаю, что школьникам не нужно ехать в поликлинику, простаивать там часами, хватать инфекции. Можно упростить процесс. Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей», - написал Куйвашев. По словам губернатора, такая же мера коснется воспитанников детских садов.

По данным областного руководства, дети стоят в очередях за справкой, которая требуется для возвращения класса или группы детского сада с карантина.

Замгубернатора Павел Креков накануне заявил, что из-за ковида и сезонных ОРВИ около 2% от всех школьников области сидят на самоизоляции.

