Депутат Мособлдумы назвал условия смягчения антиковидных ограничений

Глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев заявил, что в вопросах смягчения ограничений власти Подмосковья исходят из конкретной ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, вопрос смягчения ограничительных мер, в том числе для общепита, станет актуальным в том случае, если будет продолжаться «тенденция к снижению числа заболевших». Парламентарий добавил, что другим залогом отмены ограничений является активная вакцинация, которая «набрала хорошие темпы».

«Если они будут сохраняться, это станет основой для принятия решения по смягчению ограничений», - подчеркнул Голубев в эфире «Радио 1».

Ранее в министерстве здравоохранения Московской области заявили, что в регионе прививку от коронавируса сделали уже более двух миллионов человек.

