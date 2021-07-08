Прививку от COVID-19 в Подмосковье сделали более двух миллионов человек

Министерство здравоохранения Московской области заявило, что в регионе прививку от коронавируса сделали уже более двух миллионов человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что около 550 тысяч человек, прошедших вакцинацию, старше 60 лет.

«Пункты вакцинации в Подмосковье работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приёмных отделениях больниц... круглосуточно и без предварительной записи», - добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что 1 августа пройдёт второй розыгрыш квартиры среди привившихся от коронавируса в Московской области, сообщает телеканал «360». Принять участие в нём смогут те, кто сделал прививку начиная с 25 июня.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМосковская Область
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