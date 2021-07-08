Прививку от COVID-19 в Подмосковье сделали более двух миллионов человек
Министерство здравоохранения Московской области заявило, что в регионе прививку от коронавируса сделали уже более двух миллионов человек, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что около 550 тысяч человек, прошедших вакцинацию, старше 60 лет.
«Пункты вакцинации в Подмосковье работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приёмных отделениях больниц... круглосуточно и без предварительной записи», - добавили в министерстве.
Ранее стало известно, что 1 августа пройдёт второй розыгрыш квартиры среди привившихся от коронавируса в Московской области, сообщает телеканал «360». Принять участие в нём смогут те, кто сделал прививку начиная с 25 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Прививку от COVID-19 в Подмосковье сделали более двух миллионов человек
- Захарова раскритиковала призывы МИД Франции не признавать вакцины России и Китая
- Путин разрешил чартерные полеты на курорты Египта
- Названо имя нового пресс-секретаря Зеленского
- В Петербурге продлили COVID-ограничения до 16 августа
- В Китае испытают 22 вакцины от коронавируса
- Российские Су-24 выполнили плановый полет над Балтикой
- В Тюмени сотрудниц захваченного банка наградят за мужество
- Талибы установили флаг на мосту между Таджикистаном и Афганистаном
- Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru