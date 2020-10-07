Депутат Мосгордумы: МАДИ начала проводить личные приемы онлайн

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начала проводить личные приемы онлайн. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов. Он отметил, что записаться на него теперь возможно через столичный автомобильный портал avtokod.mos.ru. В меню предварительной записи следует выбрать отдельный пункт «Запись в МАДИ». Прием проходит в формате видеозвонка. При этом, Степан Орлов подчеркнул, что альтернатива в виде возможности обычного очного приема полностью сохранена.

«Эксперты выделяют два основных аспекта, превращающих дистанционный прием в весьма важный, эффективный инструмент взаимодействия инспекции и граждан. Прежде всего, он очень удобен – записаться на прием онлайн возможно в течение пары минут, тратить же время на утомительный путь к специалистам и обратно не нужно. Второй ключевой аспект: в нынешних условиях распространения COVID-19 это полностью безопасный метод решения проблемы», - объяснил Степан Орлов.

Также парламентарий заявил, что, по оценкам аналитиков, сегодня МАДИ – одно из наиболее посещаемых московских ведомств.

«Вопросы здесь решаются достаточно острые, прежде всего, это казусы и недоразумения, которые возникают в процесс видеофиксации правонарушений», - резюмировал депутат МГД.