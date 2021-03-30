Депутат МГД Степан Орлов: Объёмы жилищного строительства в Москве уверенно растут
Национальный проект «Жилье и городская среда» в Москве будет выполнен без снижения темпов, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
«Национальный проект «Жилье и городская среда» - один из важнейших в списке стратегических целей развития России до 2030 года, которые определены соответствующим указом президента РФ. Москва реализует этот проект посредством сразу двух масштабных государственных программ - «Жилище» и «Градостроительная политика», - сказал он в беседе с АГН «Москва», добавив, что обновленная городская среда означает для жителей качественно новый уровень комфорта и безопасности.
Перед столицей на сегодня стоят задачи обновления жилищного фонда, комплексной модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, реконструкции всей городской среды.
«Именно эти задачи - наряду с продолжающимся объективным процессом укрупнения столичной агломерации - требуют невиданного ранее размаха строительных работ», - отметил парламентарий. По его словам, в ближайшее 10 лет планируется возвести порядка 62 млн кв. м жилья.
Орлов добавил, что новая городская среда предполагает также увеличение площади особо охраняемых природных территорий, рекреационных зон и модернизацию «транспортного каркаса».
При плановом значении в 3,6 млн кв. м жилья в 2020 году в Москве было построено 4,98 млн кв. м. В этом году запланировано построить также не менее 4 млн кв. м, а в 2030 году планируется возвести не менее 7 млн кв. м.
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