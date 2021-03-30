Депутат МГД Степан Орлов: Объёмы жилищного строительства в Москве уверенно растут

Национальный проект «Жилье и городская среда» в Москве будет выполнен без снижения темпов, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

«Национальный проект «Жилье и городская среда» - один из важнейших в списке стратегических целей развития России до 2030 года, которые определены соответствующим указом президента РФ. Москва реализует этот проект посредством сразу двух масштабных государственных программ - «Жилище» и «Градостроительная политика», - сказал он в беседе с АГН «Москва», добавив, что обновленная городская среда означает для жителей качественно новый уровень комфорта и безопасности.

Перед столицей на сегодня стоят задачи обновления жилищного фонда, комплексной модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, реконструкции всей городской среды.