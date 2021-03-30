В Черемушках расселен первый дом по программе реновации
Первый дом по программе реновации расселили в районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы. Все жители дома 17, корпус 1 по улице Гарибальди переезжают в новостройку, которая построена в шаговой доступности от станции метро «Профсоюзная». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в ходе реновации в Юго-Западном административном округе всего планируется расселить 520 домов, в которых проживает 117 тысяч человек.
«Из них 1227 семей или 3362 жильца уже заключили с городом договоры на равнозначные квартиры в новостройках, еще 2340 москвичей из 800 семей оформляют права на новое жилье и готовятся к переезду. В районе Черемушки новое жилье в ходе реновации получат 9 тысяч семей или 24,4 тысячи человек, там уже полностью расселен первый дом на улице Гарибальди», – заявил Ефимов.
Процедура переселения жителей дома на улице Гарибальди заняла пять месяцев, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он отметил, что все жители дома согласились на предложенные им квартиры в новостройке на Профсоюзной улице.
«Всем 176 гражданам из 60 семей оформлены документы на новое жилье: 51 семья заключила договоры с департаментом городского имущества на равнозначные квартиры, а девять семей воспользовались своим правом на докупку дополнительной площади и заключили соответствующие договоры с Московским фондом реновации жилой застройки», – добавил Гаман.
Новостройка на Профсоюзной улице находится в нескольких кварталах от старой пятиэтажки. Недалеко находится станция метро «Профсоюзная», а также торговые центры, поликлиники, детские сады, скверы для прогулок и предприятия бытового обслуживания. Предполагается, что на первом этаже новостройки разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.
В Черемушках сейчас идет также отселение соседней пятиэтажки. Большинство (186 из 206) ее жителей уже согласились на предложенные равнозначные квартиры в новостройках.
С начала старта программы реновации в столице около 24 тысяч человек заключили с департаментом городского имущества договоры на равнозначные квартиры. В настоящее время 140 старых домов расселяются, 37 полностью отселены и ожидают сноса, а 49 – демонтированы.
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