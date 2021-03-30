В Черемушках расселен первый дом по программе реновации

Первый дом по программе реновации расселили в районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы. Все жители дома 17, корпус 1 по улице Гарибальди переезжают в новостройку, которая построена в шаговой доступности от станции метро «Профсоюзная». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в ходе реновации в Юго-Западном административном округе всего планируется расселить 520 домов, в которых проживает 117 тысяч человек.

«Из них 1227 семей или 3362 жильца уже заключили с городом договоры на равнозначные квартиры в новостройках, еще 2340 москвичей из 800 семей оформляют права на новое жилье и готовятся к переезду. В районе Черемушки новое жилье в ходе реновации получат 9 тысяч семей или 24,4 тысячи человек, там уже полностью расселен первый дом на улице Гарибальди», – заявил Ефимов.