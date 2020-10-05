Депутат МГД отметила необходимость продленных школьных каникул

Депутат Мосгордумы Мария Киселева призвала родителей на время двухнедельных каникул увезти школьников из города, при условии, что есть такая возможность.

«Самое неудачное, что могут сейчас сделать дети и подростки – это отправиться бродить по ТЦ и ездить на общественном транспорте, где риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок», - заявила Киселева.

Парламентарий напомнила, что школьные каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Она отметила, что столичные власти приняли такое решение для того, чтобы снизить риск распространения COVID-19. К тому же, как отметила депутат МГД, осенью легко подхватить банальный грипп или ОРВИ. Особенно это касается старшеклассников, которые добираются на учебу на общественном транспорте.

Также Мария Киселева подчеркнула, что в течение двух недель, с 5 по 18 октября, приостановят свою работу и учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации - кружки и секции. При этом, социальные карты школьников для проезда на общественном транспорте не заблокируют, однако пользоваться ими рекомендуется по минимуму, подчеркнула Киселева.