Уровень цен на бензин АИ-92 приблизился к историческому максимуму

Стоимость бензина АИ-92 достигла максимума за последний год на бирже и приближается к историческому рекорду. 21 января тонна топлива стоила 53,4 тысячи рублей, пишет Коммерсант.

Исторический рекорд биржевой цены АИ-92 был достигнут в мае 2018 года. Отмечается, что ситуация с ценами на бензин образовалась из-за роста экспортной пошлины и цен на нефть на фоне пандемии коронавируса. Нефтекомпании увеличивают экспорт с конца прошлого года, при этом на внутреннем рынке объем предложения оказался ниже, чем в прошлом году.

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Минэнерго в отчете ожидает равномерного роста цен на бензин. В прошлом году АИ-95 подорожал на 2,4% в среднем, АИ-92 – на 21%. Из отчета Росстата следует, что стоимость топлива за литр увеличилась на 30 копеек с конца декабря.



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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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