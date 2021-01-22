Уровень цен на бензин АИ-92 приблизился к историческому максимуму

Стоимость бензина АИ-92 достигла максимума за последний год на бирже и приближается к историческому рекорду. 21 января тонна топлива стоила 53,4 тысячи рублей, пишет Коммерсант.

Исторический рекорд биржевой цены АИ-92 был достигнут в мае 2018 года. Отмечается, что ситуация с ценами на бензин образовалась из-за роста экспортной пошлины и цен на нефть на фоне пандемии коронавируса. Нефтекомпании увеличивают экспорт с конца прошлого года, при этом на внутреннем рынке объем предложения оказался ниже, чем в прошлом году.