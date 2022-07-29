Чите грозит затопление из-за резко повысившегося уровня воды в реке

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за резкого повышения уровня воды в реке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Как отмечается, существует серьезная угроза подтоплений дорог и улиц города, спасательные службы готовы к возможной эвакуации граждан.

«Уровень воды достиг отметки 247 см при критическом значении выхода на пойму 160 см», - предупредили в ведомстве.

В Анапе ограничили движение на федеральной трассе из-за подтопления

В прилегающих к Чите поселках уже запущены специальные автобусы для вывоза людей.

Всех жителей попросили подготовиться к эвакуации.

Ранее в Сочи река вышла из берегов из-за ливней.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:НаводнениеМЧСМЧС РФЧита
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