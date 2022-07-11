В Сочи река вышла из берегов из-за ливней

Река Восточный Дагомыс в Краснодарском крае вышла из берегов из-за сильных ливней, на фоне подъема уровня воды наблюдаются локальные подтопления в Сочи.

Отремонтированную станцию метро «Рижская» в Москве подтопило из-за сильного ливня

Как сообщает Telegram-канал «Сочи №1», в поселке Дагомыс потоки воды заполнили улицы. В населенном пункте слышны сирены, которые оповещают жителей о чрезвычайной ситуации, пишет РИА ФАН. По данным оперштаба Краснодарского края, потоком воды унесло легковой автомобиль, никто не пострадал.

Кроме того, подтопления наблюдаются в Славянске-на-Кубани. По данным МЧС по Краснодарскому краю, из-за сильных ливней в ночь на понедельник произошло подтопление 16 придомовых территорий и ряда частных домовладений, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: пресс-служба администрации Сочи
ТЕГИ:НаводнениеСочи
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