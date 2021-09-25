В Анапе ограничили движение на федеральной трассе из-за подтопления

Движение на федеральной автодороге Новороссийск-Керчь в районе Анапы ограничили из-за подтопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД Краснодарского края.

В Гидрометцентре России предупредили об опасной погоде в ряде регионов в ближайшие дни

Как отметили в ведомстве, из-за обильных осадков подтоплены прилегающие к федеральной трассе территории в поселке Виноградном. Сотрудники ГИБДД ограничили движение автомобилей на 300-метровом участке автодороги, объезд организован через поселок Виноградный.

Ранее на Кубани объявили штормовые предупреждения в связи с сильными осадками, ветром и подъемами уровней рек до опасных отметок. На побережье Черного моря возможно формирование смерчей, в Сочи возрастает вероятность схода селевых потоков малого объема.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
ТЕГИ:ДорогиАнапаКраснодарский Край
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