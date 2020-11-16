Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат до 19 тысяч
Количество коек для пациентов с COVID-19 в Московской области планируют увеличить к 1 декабря до 19 тысяч.
Как рассказал губернатор области Андрей Воробьев, слова которого приводит «Радио1», власти региона намерены остановиться на этом числе коек для больных коронавирусом и постараются не увеличивать их число, стремясь бороться с ростом числа зараженных. При этом часть из этих коек останется в резерве.
По словам Воробьева, сейчас в области примерно 20-25% свободных коек, в зависимости от района.
В России за минувшие сутки выявлено 22778 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 303 пациента с коронавирусом. Накануне скончались 352 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
Больше всего новых случаев заболевания приходится на Москву – 6360. На втором месте Санкт-Петербург, в городе выявили 2039 заболевших за сутки. В Подмосковье зафиксировано 810 новых случаев.
Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 1 948 603 заражений COVID-19.
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