Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат до 19 тысяч

Количество коек для пациентов с COVID-19 в Московской области планируют увеличить к 1 декабря до 19 тысяч.

Как рассказал губернатор области Андрей Воробьев, слова которого приводит «Радио1», власти региона намерены остановиться на этом числе коек для больных коронавирусом и постараются не увеличивать их число, стремясь бороться с ростом числа зараженных. При этом часть из этих коек останется в резерве.

По словам Воробьева, сейчас в области примерно 20-25% свободных коек, в зависимости от района.