Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось на 16,8% за неделю

По данным совета, за шестую неделю нового 2021 года в больницы попало на 16,8% меньше пациентов, чем за пятую. Отмечается, что петербургские стационары и больницы, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом, начинают возвращаться к плановому приему.

В городе сохраняется 11 950 коек для пациентов с коронавирусом и вызванными им пневмониями. В специализированных стационарах остаются свободными более 40% коек. В течение прошлой недели также уменьшилось количество заразившихся COVID-19, разница составила 13,6%.

По данным межведомственного совета, пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 стало больше на 6,3%, однако общее число активных больных значительно уменьшилось. Специалисты связывают это с тем, что "в абсолютном исчислении" число выздоровевших превышает число заболевших.