Часть Ялты осталась без света из-за снегопада

Часть Ялты из-за непогоды осталась без света из-за аварийного отключения, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго». Там пообещали восстановить электроснабжение к середине дня. Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленный режим работы из-за возможных сбоев в работе общественного транспорта. Проезд на Ай-Петри перекрыли, все парки Никитского ботанического сада закрыли на два дня.

В воскресенье Крым накрыл холодный атмосферный фронт.

Шестого февраля в Крыму без света остались более 18 тысяч жителей из-за непогоды.



