Часть Ялты осталась без света из-за снегопада
Из-за сильного снегопада на Южном берегу Крыма ввели оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в правительстве республики. По их данным, на юге полуострова выпало почти 20 мм осадков. В связи с этим первоклассников отпустили на каникулы, если остальные школьники не придут на занятия, то это пообещали не считать прогулом.
Часть Ялты из-за непогоды осталась без света из-за аварийного отключения, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго». Там пообещали восстановить электроснабжение к середине дня. Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленный режим работы из-за возможных сбоев в работе общественного транспорта. Проезд на Ай-Петри перекрыли, все парки Никитского ботанического сада закрыли на два дня.
В воскресенье Крым накрыл холодный атмосферный фронт.
Шестого февраля в Крыму без света остались более 18 тысяч жителей из-за непогоды.
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