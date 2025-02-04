В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света из-за снега

Почти 30 тысяч жителей Азовского района Ростовской области остались без электричества из-за ночного снегопада. Об этом заявил глава районной администрации Александр Палатный.

Как отметил чиновник, из-за прохождения атмосферного фронта с обилием осадков в Азовском районе зафиксированы порывы линий электропередачи.

«По состоянию на 07.00 аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек», — написал глава администрации района в Telegram-канале.

Устранением последствий снегопада занимаются шесть аварийных бригад, группировку сил и средств планируют нарастить в течение дня.

Ранее в поселке Углеуральском в Пермском крае произошло отключение электричества из-за льда на ЛЭП, без света остались около 1,5 тысячи жителей и восемь объектов социальной инфраструктуры, напоминает Ura.ru.

