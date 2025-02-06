В Крыму без света остались более 18 тысяч жителей

По его словам, технологические нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго» зафиксированы в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также населённых пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах.

«В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 метров в секунду... Отключено 8 245 точек поставок... Аварийные бригады выполняют восстановительные работы», - написал он.

Ранее из-за снежного циклон «Джулиан» без электричества остались 34 деревни в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.

