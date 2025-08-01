На Камчатке после землетрясения произошло 120 афтершоков за сутки

Более ста афтершоков после сильного землетрясения зарегистрировали за последние сутки на Камчатке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7», — указали в ведомстве.

В населенных пунктах толчки ощущались частично силой от двух до пяти баллов.

На фоне сейсмособытий МЧС посоветовало гражданам воздержаться от посещения Авачинского вулкана и не приближаться к вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, проявляющим активность.

Ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Также на регион обрушилась волна цунами высотой до четырех метров. Подземные толчки стали самыми сильными на Дальнем Востоке с 1952 года, пишет Ura.ru.

