На Камчатке после землетрясения произошло 120 афтершоков за сутки
Более ста афтершоков после сильного землетрясения зарегистрировали за последние сутки на Камчатке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7», — указали в ведомстве.
В населенных пунктах толчки ощущались частично силой от двух до пяти баллов.
На фоне сейсмособытий МЧС посоветовало гражданам воздержаться от посещения Авачинского вулкана и не приближаться к вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, проявляющим активность.
Ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Также на регион обрушилась волна цунами высотой до четырех метров. Подземные толчки стали самыми сильными на Дальнем Востоке с 1952 года, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru