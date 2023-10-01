Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле ВСУ села Любечане
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в полдень 1 октября обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет, рассказал в своем Telegram-канале Губернатор брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет», – написал он.
Уточняется, что в результате обстрела получили повреждения два административных здания, и несколько жилых домов.
Глава региона сообщил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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