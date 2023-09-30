Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Брянской области

По его словам, в результате инцидента пострадал один местный житель. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

